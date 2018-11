KNM Helge Ingstad fikk klare advarsler fra tankskipet før ulykken

Fregatten KNM Helge Ingstad fikk klare advarsler fra tankskipet Sola over radiosambandet før de koliderterte, viser lydlogg som VG har fått tilgang til.

Avisen har også radarbilder som viser at fregatten holdt høy fart og stø kurs mot tankskipet, til tross for gjentatte advarsler om at de kom til å kollidere.

Lydloggen viser at det ble opprettet kontakt mellom skipene ett minutt før det smalt.

Uten å være sikker på om det er fregatten som kommer mot dem, spør «Sola TS» om det er «Helge Ingstad» som kommer mot dem. Dette bekrefter krigsskipet fem sekunder etter.Les også: KNM Helge Ingstad: - Jeg var 10 centimeter å bli revet i stykker

«Helge Ingstad! Drei!»

I tiden som følger ber tankskipet fregatten gjentatte ganger om å dreie kursen mot styrbord.

Svaret fra fregatten er: «Da går vi for nærme blokkene.»

«Sving styrbord, hvis det er du som kommer. Altså, du har ...», svarer «Sola TS» blant annet.

Senere gir tankskipet følgende beskjed: «Helge Ingstad! Drei!», før de tre sekunder etter sier: «Det blir en kollisjon her da».

Kontakten med «Helge Ingstad» blir sporadisk etter dette, og det ljomer kraftig fra fregattens alarmer. «Vi har slått alarm. Prøver å få kontroll på situasjonen», sier de til vaktsentralen, ifølge VG.

NATO har bekreftet at fregatten drev navigasjonstrening da kollisjonen skjedde.

VG har informert Forsvaret om at avisen har lydlogg og radarbilder fra ulykken. De ønsker ikke å kommentere dette.Drev navigasjonstrening

Fregatten drev med navigasjonstrening da den kolliderte med tankskipet.

I en nyhetsmelding om ulykken, skriver NATO at KNM Helge Ingstad «seilte i indre fjorder for navigasjonstrening» da den kolliderte med tankskipet.

– De navigerte med en vaktsjef og en assisterende vaktsjef. En vaktsjef er utdannet navigatør, mens en assisterende vaktsjef ikke er fullverdig opplært, sier Torill Herland, kommandørkaptein og kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret, til NRK.

NATO-kommandør Denver Applehans, som selv deltok på øvelsen Trident Juncture i Trondheim, der KNM Helge Ingstad» også var, bekrefter dette overfor kanalen.

Han vil imidlertid ikke gå i detaljer om hva som foregikk på broen før kollisjonen, og viser til Havarikommisjonens pågående undersøkelser.

