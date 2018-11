KNM Helge Ingstad forberedes på uvær

Den havarerte fregatten KNM Helge Ingstad skal sikres ytterligere i påvente av uvær. Tømmingen av drivstofftankene er satt på vent.

– Det arbeides med sikring av fartøyet både med tanke på det kommende været og den økte belastningen løftekjettingene vil ha på fartøyet, skriver Forsvaret i den siste oppdateringen om situasjonen for skipet, som ligger havarert i fjæra ved Øygarden i Hordaland.

Onsdag kveld skal vinden øke til liten storm langs kysten av Vestlandet sør for Stad.

I området rundt havaristen er det meldt frisk bris fra onsdag morgen av, økende til sterk kuling om kvelden og natt til torsdag, ifølge Kystverket.

– Prioriteringen fremover er å forberede for skadebegrensning dersom det skulle oppstå utslipp av olje, opplyser Kystverket.

I løpet av helgen og mandagen er det blitt jobbet med å tømme skipet for drivstoff i forkant av den planlagte heveoperasjonen. Mandag var det hentet ut 150.000 liter marin diesel. I tillegg er det tatt ut 33.000 liter olje blandet med vann.

Inntil videre er dette arbeidet satt på vent, og det vil bli vurdert gjenopptatt etter at sikringsarbeidet er ferdig.

– Det er flere usikkerhetsmomenter som kan påvirke tidsplanen, blant annet værforhold, fartøyets stabilitet og risikoen for forurensning. Det ventede væromslaget kan skape forsinkelser i tidsplanen for heving, og det kan lage bevegelser i fartøyet. Det er fortsatt en betydelig risiko for at fartøyet kan gli ut på dypere vann. Det er store krefter i sving, og flere faktorer påvirker situasjonen. Fartøyet monitoreres kontinuerlig, opplyser Forsvaret.



