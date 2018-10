Knusende seier for Hareide i Trøndelag og Sogn og Fjordane

De røde fosser fram i KrF.

KrF-leder Knut Arild Hareide får støtte fra et flertall i Sogn og Fjordane.

Fylkeslaget vedtok lørdag å sende fire røde delegater, to blå og en som vil forbli i opposisjon.

De røde fikk 51 stemmer, 30 stemte blått, mens sju av deltakerne på fylkesmøtet ønsker at det skal forbli som i dag, melder NRK.

Bare noen minutter tidligere i Trøndelag stemte totalt 73 av delegatene for å gå mot venstre og 17 for å gå mot høyre. To delegater stemte blankt.

Fra Trøndelag sendes altså elleve røde og tå blå delegater til landsmøtet.

Det var på forhånd ventet at det ville bli et stort flertall i fylkeslaget for å søke regjeringssamarbeid mot venstre.

Les også: Kjell Ingolf Ropstad: - Denne dagen er avgjørende

– Jeg er veldig godt fornøyd med resultatet fra Trøndelag. Det var bedre enn forventet, sier Hareide, som deltar på fylkesårsmøtet i hjemfylket Hordaland, til Aftenposten.

Samtidig måtte Hareide se at hjemfylket Hordaland KrF sender ni blå og fem røde delegater til landsmøtet.

- Jeg vil jo si at denne lørdagen ble bedre enn det jeg kanskje hadde trodd tidligere i dag, sa Hareide til TV 2 Nyhetskanalen etter at dagens tall er klare.

I Møre og Romsdal KrF ble resultatet fire røde og fire blå delegater, mens det i Trøndelag endte med tre røde og tre blå delegater.

Før retningsvalget ble det også holdt en avstemning om partiet bør gå i regjering. 13 av de 92 delegatene stemte for at partiet skal forbli i opposisjon, som betyr at fylket må sende én delegat som skal stemme for det såkalte tredje vei-alternativet.

Mest sett siste uken