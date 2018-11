Knut Arild Hareide: - KrF er mitt parti uansett

Trekker seg som partileder etter valgnederlag.

GARDERMOEN (Nettavisen): Klokken 17.15 fredag ettermiddag var det et faktum. Knut Arild Hareide er ferdig som leder i KrF.

Etter en høydramatisk debatt og kontroversiell hemmelig voteringer på partiets ekstraordinære landsmøte, ble det fredag ettermiddag klart at KrF vil danne regjering med borgerlig side i norsk politikk.

Knut Arild Hareide.

Hareide anbefalte partiet å gå inn i regjering med Ap og Senterpartiet, på venstre side i norsk politikk. Landsmøtet ville det annerledes.

Blå side vant finalevoteringen med 98 mot 90 stemmer. To av de 190 delegatene stemte blankt.

- KrF er mitt parti uansett. Det har vært så mange som har løftet det frem. Jeg har stor tro på at det skal vi vise, sa Hareide i sin avsluttende tale til landsmøtet.

- Jeg kommer ikke til å bruke hvert eneste minutt i fremtiden på hva som kunne blitt. Slik er jeg ikke skrudd sammen. Nå har KrF valgt en retning, og det skal vi stå for.

- Forstår at mange er skuffet

På spørsmål fra Nettavisen torsdag sa Hareide at han fortsatt kom til å være medlem av partiet uavhengig av om han trekker seg som partileder.

Da han holdt sin tapertale fredag kjempet han tydelig mot tårene. I perioder av talen var det med gråtkvalt stemme.

På landsmøtet ble det vedtatt at det skulle stemmes over tre likeverdige alternativer som var:

Blått: Innebærer at KrF går i regjering med Høyre, Venstre og Frp



Innebærer at KrF går i regjering med Høyre, Venstre og Frp Rødt: Innebærer at KrF går i regjering med Arbeiderpartiet (Ap) og Senterpartiet (Sp), og får støtte av SV på Stortinget til å danne flertall.



Innebærer at KrF går i regjering med Arbeiderpartiet (Ap) og Senterpartiet (Sp), og får støtte av SV på Stortinget til å danne flertall. Gult: Innebærer at KrF forblir i opposisjon på Stortinget som i dag, men støtter en ikke-sosialistisk regjering. Altså blir de et konstruktivt støtteparti for dagens regjering og samarbeider om budsjett og fra sak til



I første voteringsrunde var det de to forslagene som fikk flest stemmer som gikk videre til finalerunden. Resultatet etter første votering ble slik:

Blått: 76 stemmer



Rødt: 84 stemmer



Gult: 30 stemmer



I finalevoteringen var det blått alternativ som altså vant frem med 98 mot 90 stemmer.

Det var 190 delegater som stemte. Én av dem, Ingunn Karijord fra Møre og Romsal, hadde allerede før landsmøtet varslet at hun kom til å stemme blankt dersom det stod om rødt og blått alternativ i finalerunden.

I finalerunden var det to som stemte blankt.

- Jeg forstår at det er mange som er skuffet. Til de som har vunnet i dag må de vise raushet. Til de som har tapt, det er lov å være skuffet, sa Hareide.

- Jeg er glad for å kunne bo i et så åpent land med en muligheter for at en så demokratisk prosess for forløpe.

Da Hareide møtte pressen gjentok han skuffelsen etter nederlaget.

- Det er klart jeg er utrolig skuffet. Det er ikke naturlig at jeg er med i regjeringsforhandlingene med de borgerlige partiene som nå står for tur.

Han understreker at han ikke angrer på at han satte i gang prosessen med å definere et veivalg for KrF.

Hareide varslet avgang

Altså måtte de ulike politiske sidene ha minst 95 stemmer for å vinne. Etter at alle fylkeslagene hadde hadde hatt sine årsmøter lå det an til 99 - 90 i blå favør.

Dette inkluderer de gule stemmene som primært ønsker å bli stående i dagens situasjon som vippeparti på Stortinget. Disse delegatene er delt inn i blå og rød side etter hva som er i deres sekundærpreferanser.

Før voteringen hadde KrF-leder Knut Arild Hareide varslet sin avgang dersom han ikke fikk viljen sin, og partiet med i en regjering med Arbeiderpartiet (Ap) og Senterpartiet (Sp).

- 28. september fortalte jeg hvilken kurs jeg ønsker for partiet, hva jeg mener er rett for KrF og partiet. Det er ikke rett for partiet at jeg leder det videre dersom landsmøtet velger en annen kurs enn den jeg anbefaler, sa Hareide fra talerstolen.

- Jeg fortsetter ikke som KrF-leder hvis ikke mitt flertall vinner frem. Det er ikke riktig at jeg blir sittende som partileder hvis landsmøtet velger en annen kurs, sa Hareide.

Knut Arild Hareide (t. h.) sammen med 1. nestleder Olaug V. Bollestad (midten) og 2. nestleder Kjell Ingolf Ropstad på KrF sitt ekstraordinære landsmøte på Gardermoen.

- Ingen kom til å snu

De siste ukene har det vært knallhard politisk retorikk og maktspill med Hareide på den ene siden, som har kjempet for å gå inn i en regjering med Ap og Sp med Jonas Gahr Støre (Ap) som statsminister.

Flere har pekt på Kjell Ingolf Ropstad som mulig ny partileder i KrF, etter Hareides avgang.

På den andre siden stod hans to nestledere Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad, som er for å gå inn i Solberg-regjeringen sammen med Høyre, Frp og Venstre.

- Kjære Knut Arild Hareide, jeg synes du er Norges modigste politiker, sa 2. nestleder Kjell Ingolf Ropstad i sin tale til landsmøtet, etterfulgt av stående applaus.

- Jeg håper det er siste gangen vi snakker om røde og blå i KrF, nå må vi stå sammen, og vi er alle gule.

2. nestleder Bollestad var tydelig rørt da det var hennes tur til å gå opp på talerstolen.

- Vi må tilgi hverandre. Jeg har også et behov for å be om unnskyldning. Og andre har behov for å be om unskylding.

Hareide benyttet også muligheten til å rose sine nestledere.

- Kjære Olaug og Kjell Ingolf, jeg har verken et vondt ord å si om dere som mennesker eller kollegaer. Dere har stått på for partiet både dag og natt. Dere har gjort en god jobb med å overbevise partiet.

Tidligere fredag hevdet VG at Hareides side jobbet med å få åtte blå delegater til å snu, slik at resultatet ville bikke i rød favør. Klokken 16.19 kom det melding fra partiet om at ingen av delegatene hadde meldt inn at de kom til å snu.

Støre skuffet

- Resultatet fra Kristelig Folkepartis ekstraordinære landsmøte er at KrF nå vil søke å gå inn i høyreregjeringen. Vi har ment at Kristelig Folkeparti ville fått større gjennomslag for viktige deler av sin politikk ved å samarbeide i sentrum og til venstre, men vi har respekt for det valget et knapt flertall i partiet har gjort, sier Ap-leder Støre i en pressemelding.

Ap-leder Jonas Gahr Støre (arkivfoto).

Han peker på at det nå trolig blir en ny politisk situasjon på Stortinget med en flertallsregjering og to tydelige blokker.

- For Arbeiderpartiet er dette en avklaring som betyr at vi kan bruke alle krefter på å bygge lag og politikk for en slagkraftig rødgrønn opposisjon.



- Nå retter vi blikket mot kommunevalget neste år. Lokalt samarbeider vi om gode løsninger med en rekke partier, også KrF. Det skal vi fortsette med. I kommuner og fylker vil vi fortsatt søke brede flertall for å få gjennomført vår politikk. På Stortinget skal vi være en sterk og tydelig opposisjon til høyreregjeringen: For sterkere fellesskap og mot økte forskjeller.

- Det kunne tatt av

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) støttet Hareide i å gå til venstre i norsk politikk.

- Jeg er skuffet over vedtaket. Jeg hadde mer tro på Hareides forslag om å søke regjering med Ap og Senterpartiet. Jeg tror det er der partiets vekstmuligheter ligger, men jeg må respektere at landsmøtet gjorde noe annet, og ønsker de som skal forhandle med nåværende regjering lykke til.

Æresmedlem i KrF, og tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik.

- Jeg håper flest mulig blir i partiet, og at vi kan gå samlet videre.

Bondevik minner om at partiet fikk det han kaller en strøm av nye medlemmer etter at Hareide i en tale i slutten av september hadde fortalt sentralstyret at hanønsket at partiet skulle endre kurs og se mot venstre i norsk politikk.

- Jeg merket at det virkelig kunne ta av og at det var en sterk medlemsvekst, sier Bondevik og refererer til medlemsveksten i KrF på 3295 medlemmer etter at Hareide gjorde det klart at han ville samarbeide med Ap.

- Det var masse spekulasjoner om hans fremtid, så det ville vært dumt ikke å informere et samlet landsmøte. Da var det like greit, og ryddig, at de fikk den beskjeden.

- Burde han meddelt dette på et annet tidspunkt?

- Jeg tror han ville informere et samlet landsmøte, han ønsket at det var de som skulle få den beskjeden. Jeg skjønner ham veldig godt. Man kan ikke forvente at han som leder skal gå inn i regjeringsforhandlinger i et prosjekt han ikke har noen tro på. Derfor tror jeg det var riktig å si fra til landsmøtet.

