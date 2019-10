Kokevarselet på Askøy er opphevet

Det er ikke lenger nødvendig å koke vannet, opplyser Askøy kommune to dager etter at nok et kokevarsel ble innført.

Søndag formiddag ble det midlertidige kokevarselet opphevet, skriver kommunen på sin hjemmeside. Bergensavisen skriver at det var en svikt i en komponent i vannbehandlingsanlegget på Kleppe som var grunnen til at det fredag 4. oktober ble innført kokevarsel for abonnenter som blir forsynt fra Kleppe vannverk. Det var ikke blitt gjort noen funn av bakterier, men kommunen begrunnet kokevarselet som et «føre var». Over 2.000 askøyværinger ble syke av drikkevannet i sommer. Beboere som får vann fra Kleppe vannverk, måtte i lengre perioder koke vannet. (©NTB)