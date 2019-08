Kokevarselet på Askøy opprettholdes

Til tross for at de siste vannprøvene fra høydebasseng 125 på Kleppe har vært gode, opprettholder Askøy kommune kokevarselet til over helgen.

Bergensavisen skriver at nye prøver av Kleppe vannverk vil bli tatt i løpet av torsdag. – Vi vil være helt sikre, sier Anton Bøe, avdelingsleder for vann og avløp i Askøy kommune, til Bergens Tidende. Sist fredag ble det sendt ut kokevarsel til 5.450 innbyggere i Askøy kommune. Da viste en rutineprøve fra 125-bassenget som ligger på Øvre Kleppe, at vannet inneholdt E. coli-bakterier. Men verken helgens eller denne ukens prøver viser spor av E. coli eller Campylobacter, ifølge kommunens hjemmesider. De velger likevel å opprettholde kokevarselet for å ta enda flere prøver. En ny vurdering av kokevarselet vil bli gjort på tirsdag. Hovedteorien om at det var et kraftig regnskyll forrige uke som førte til at bakterien lekket inn i bassenget, opprettholdes. Det er imidlertid vanskelig å undersøke bassenget for å finne ut om dette er årsaken. (©NTB)