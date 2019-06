Komikere vil kuppe Alliansen

Fire komikere insisterer på «noble hensikter» i stuntet med å kuppe partiet Alliansen og fjerne partileder Hans Lysglimt Johansen. – Komisk, sier partilederen.

Fredag inviterte komikerne Johan Golden, Espen Rustad Thoresen og Sturle Vik Pedersen og Markus Gaupås Johansen fra NRK Satiriks til en heller uvant og humørfylt pressekonferanse på en av Oslos minste barer, der journalistene måtte klumpe seg sammen både foran og bak bardisken.

Alle fire har blitt ført opp på Alliansens liste i høstens kommunevalg, noe de aldri fikk beskjed om, slik reglene tilsier, hevder de.

– Men vi vil ikke trekke oss, men gjøre vår demokratiske plikt, sier de fire.

«Løgnglimt»

Første – og kanskje eneste – post på programmet er å få kastet partileder Hans Jørgen Lysglimt Johansen, som de fire omtaler som «Løgnglimt» og «Komiske Hans», en parallell til Iraks vidgjetne tidligere informasjonsminister «Komiske Ali».

Lysglimt Johansen er kjent som holocaustfornekter og antisemitt og har blant annet tatt til orde for at statsminister Erna Solberg (H) må stilles for retten på Akershus festning for landssvik.

– Absolutt alt som kan være galt med en partileder, er galt: Lederstilen, økonomisk rot og ikke minst politikken. Vi er ett hundre prosent uenig i absolutt alt, sier Golden.

Ingen av de fire har tenkt å bli medlem av partiet, som i dag kun har ett medlem – Hans Lysglimt Johansen selv.

På spørsmål om ikke de er ført opp på listene som et ledd i en bevisst strategi, nettopp i den hensikt å skape mer blest om Alliansen, og dermed blir Lysglimt Johansens nyttige idioter, svarer de:

Skyter tilbake

– Lysglimt har gjort opp regning uten vert. Han kan nå bli partiløs, og det hadde han kanskje ikke ventet, sier Golden, som skyter kritikken tilbake mot mediene.

– Dere er jo her og dekker dette, sier han.

– Våre hensikter er noble: Vi vil fjerne en udugelig leder som har forkastelige meninger. Så får vi håpe dette ikke slår tilbake. Motsatsen er jo å bare la ham trolle i fred.

Stemningen snudde imidlertid da en person som viste seg å stå på tredjeplass på Alliansen-lista dukket opp på pressekonferansen.

– Denne oppmerksomheten kan bli nyttig, sier Henrik Aarseth til NTB.

Mot alt

Når det gjelder selve politikken, har de fire komikerne ikke tenkt å bruke mye tid på å utforme et program.

– Vi er mot alt Lysglimt er for, sier Gaupås Johansen til NTB.

Bak humoren skjuler det seg imidlertid mer alvorlige saker de fire mener er viktig å få fram.

– Alliansen har et sugerør i statskassa og mottar 300.000 i året i statsstøtte, sier de og påpeker at siden Lysglimt Johansen er eneste medlem, er det han som har full kontroll med pengene.

– Vi vet ikke hva de er blitt brukt til og vil kreve å få et regnskap, sier de.

Merarbeid

De trekker også fram at det faktum at Alliansen fører opp tilfeldige folk på listene, fører til masse merarbeid for bystyreadministrasjonen. Så langt har 58 personer trukket seg.

– Dette er det skattebetalerne som betaler.

De fire komikerne er også mildt sjokkerte over at det faktisk er lov å sette folk på lister uten å spørre.

– Sånn er demokratiet i Norge, sier de.

– Dette er et naziparti, men reglene er slik at folk som ikke er nazister, kan føres opp på listene.

– Ren komikk

Hans Lysglimt Johansen kaller beskyldningen om at de er et «naziparti» for «ren komikk.»

– Alliansen kan ikke være det siden Alliansen ikke har noe partiprogram og alle Alliansen-kandidater står fritt. Alliansen er en plattform for ytringsfrihet, en plattform for å si sannheter som ikke blir sagt i andre partier, sier han til NTB.

Han mener komikerne bør bruke den plattformen de nå har fått.

– Alliansen har nå gitt disse karene en politisk plattform. Det vi håper er at de vil bruke den til å si viktige ting, bruke den til noe mer enn bare tøys.

