Kommisjonens videorekonstruksjon av fregattulykken peker på flere faktorer

I en åtte minutter lang videorekonstruksjon av Helge Ingstad-ulykken med kommentarer, peker Havarikommisjonen (SHT) på flere årsaksforhold.

– Organisering, ledelse og samarbeid på brua på fregatten var ikke hensiktsmessig. Blant annet foregikk det opplæring av to personer og vaktsjefen var en ung offiser med begrenset erfaring, sier seniorrådgiver Ingvild Ytrehus i SHT i filmen.

Hun sier videre at en låst situasjonsforståelse førte til at det helhetlige trafikkbildet ikke ble ivaretatt.

– Når man først har etablert en situasjonsforståelse, viser forskningen at man uten å være klar over det lett kan komme til å søke bekreftelse på det man allerede har gjort seg opp en mening om. Etter vår vurdering ville en vaktsjef med lengre fartstid trolig hatt større kapasitet til å fange opp faresignalene og innse tidligere at det kunne være noe galt med egen forståelse av situasjonen, sier organisasjonspsykolog Jan Thore Mellem i SHT i videoen.

Hans kollega Ytrehus trekker også fram at tankskipet seilte med deler av dekksbelysningen tent. Det gjorde de vanskelig for mannskapet på fregatten å se lanternene og identifisere det som et fartøyet. I tillegg overvåket ikke Sjøtrafikksentralen på Fedje området tilstrekkelig.

