Kommunaldirektør tror ikke på treningsturister til Bærum

Bærum kommune har valgt å holde treningssentrene åpne. Kommunaldirektør Bente Rudrud Herdlevær i Bærum er ikke bekymret for trenings- eller ølbesøk fra Oslo.

– Vi har ikke erfaring med at det skjer i særlig stor grad. Vi gjennomfører kontroll og tilsyn, og virksomheter som bryter smittereglene, blir stengt. Kommunen har skjerpet sin tilsynsvirksomhet i tiden som kommer, sier Herdlevær til Aftenposten.

Bærum kommune har innført strenge tiltak, men holder treningssentre, svømmehaller, idrettshaller, museer og biblioteker åpne, i motsetning til Oslo. Det er heller ikke innført alkoholforbud.

Formannskapet i Bærum kommune gikk imot rådet til kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen, som mener at faren for smittespredning på treningssentre er høy, ifølge Budstikka.

Det kan også være i strid med anbefalinger fra helseminister Bent Høie (H). Han har vært tydelig på at han ønsker at kommunene rundt Oslo skal innføre like strenge regler som byrådet i hovedstaden.

Men kommunaldirektøren mener de har fulgt retningslinjene fra Helsedepartementet, som åpnet for lokale vurderinger. Hun mener også at smittefaren er lav på treningssentrene.

– I tre-fire tilfeller har det vært mistanke om mulig smitte, men gjennom omfattende smittesporing har det ikke vært dokumentert smitte fra treningssenter og serveringssteder i Bærum, sier Herdlevær.

