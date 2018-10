Kommunalministeren vil ha redegjørelse om Tolga-sak

Kommunalminister Monica Mæland (H) har bedt om en redegjørelse av saken der tre brødre i Tolga ble registrert som psykisk utviklingshemmede uten å vite det.

Historien om de tre brødrene Holøyen som sto i VG lørdag, har fått mange til å reagere. De tre brødrene ble uvitende registrert som psykisk utviklingshemmede et register i Tolga kommune i Hedmark. Dette skal over flere år ha gitt kommunen økte inntekter. Nye tester tatt av brødrene i år, viser at to av dem ikke har noen utviklingshemming i det hele tatt. Den tredje broren fikk diagnosen moderat psykisk utviklingshemmet, men først to år etter at kommunen først registrerte ham med dette.

Konkret redegjørelse

Kommunalminister Monica Mæland sier til VG søndag at hun bedt Fylkesmannen i Hedmark om en redegjørelse av saken. Hun vil både ha en generell redegjørelse og en som går direkte på saken om tre brødrene i Tolga.

– Når slike saker kommer, mener jeg det er vår jobb å gå gjennom hva som har skjedd på en grundig og skikkelig måte. Det offentlige er til for innbyggerne våre. Da må vi ha tillit til at prosessene skjer på en god og grundig måte, sier Mæland til avisen.

Flere departementer

Hun sier saken må ses på i sin helhet og mener det er naturlig at Helse- og omsorgsdepartementet ettergår opplysninger om hvordan diagnosene i sin tid ble satt på brødrene, og at også Justis- og beredskapsdepartementet ser på saken.

– Jeg har vært i kontakt med helseministeren og justisministeren, og de vil følge opp saken med sine underliggende instanser. Etter at vi har hatt en gjennomgang, er det naturlig for oss å vurdere om vi skal be noen gå gjennom saken. Da tenker jeg at det er naturlig at vi ber et annet fylkesmannsembete se på saken i sin helhet, sier Mæland til VG.

(©NTB)

