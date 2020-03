Kommunalt ansatte får ikke forlate Træna kommune

Øykommunen Træna på Helgeland har koronaregler som trolig er blant landets strengeste. Kommunalt ansatte får ikke lov til å forlate de tre bebodde øyene.

Tiltaket ble innført etter et møte i kommunens kriseledelse søndag og gjelder til 13. april, melder NRK.

Rådmann Liv-Hege Martinussen begrunner tiltaket med at de er redde for at noen tar med seg smitte hjem etter påskeferie.

– Vi ligger langt til havs og har ingen som kan komme og hjelpe oss. Vi har én lege, få sykepleiere og flere sårbare, eldre på sykehjemmet.

– Dersom matbutikken må stenge, har vi ikke tilgang på mat heller, legger rådmannen til.

