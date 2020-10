Kommune stenger skipsverft etter smitteutbrudd

Hyllestad kommune har med hjemmel i smittevernloven vedtatt å holde New Havyard Ship Technology nedstengt til 10 oktober etter et smitteutbrudd på verftet.

For skipene som er under utrustning ved verftet, er det påregnelig at nedstengingen vil kunne medføre forsinket levering, skriver selskapet i en børsmelding fredag kveld.

Totalt har 17 personer tilknyttet verftet fått påvist koronasmitte, ifølge børsmeldingen.

Til NRK opplyser ordfører Kjell Eide at 19 av de 21 personene i kommunen som har fått påvist koronavirus, jobber ved verftet.

Ifølge ordføreren var over 200 av de 1.300 innbyggerne i kommunen fredag i karantene.

(©NTB)