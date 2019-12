Kommunelege krever mer forutsigbarhet i luftambulansen

Julaften og første juledag var sju av ti luftambulansepiloter i Finnmark sykemeldt. Dermed sto alle flyene på bakken. Det er ikke godt nok, mener kommunelege.

– Jeg kan for eksempel ikke stenge Vadsø legevakt hvis legen blir syk. Da må jeg finne noen andre som kan jobbe. Dette stusser vi på at har tatt så lang tid å få til, sier kommunelege Britt Larsen Mehmi i Vadsø til NRK.

Hun mener at det må etableres ordninger for å sikre beredskapen også om noen blir syke.

– De må ha alternativer. Hvis man får sykdom i tjenesten må man kunne sette inn annet personell raskt sånn at vi ikke har beredskapsavbrudd. Det må vi kunne forvente i en så viktig tjeneste, sier hun til kanalen.

Babcock, som drifter flyene, sier at de har gjort tiltak.

– Vi har selvfølgelig kommet i en svært krevende situasjon når sju av ti piloter er syke i Alta og Kirkenes. Det er ingen ting annet å gjøre enn å akseptere det, ta vare på mannskapet og sørge for at vi får ny besetning på beina som er friske og i stand til å ivareta tjeneste, sier driftsleder Hilde Sjurelv i Babcock.

Hun sier at de nå har desinfisert både flyene og basene for å sørge for at de syke pilotene ikke smitter de friske.

