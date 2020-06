Kommunene blir bedt om å forberede seg til å hjelpe flere barn og ungdom

I et brev til alle landets kommuner ber regjeringen kommunene være i beredskap for arbeid mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

– Vi er kjent med at smitteverntiltakene som Norge innførte, har forverret situasjonen for mange barn og unge som lever med negativ sosial kontroll og vold i familien, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

Regjeringen sier at alle foreldre har myndighet til å bestemme over sine barn, men grensen går ved utilbørlig negativ sosial kontroll og vold.

– Det forebyggende arbeidet er særlig viktig for å hjelpe ungdom i en svært vanskelig situasjon. Ved siden av å gi korrekt og målrettet informasjon, er det avgjørende å komme tidlig inn før problemene eskalerer. Det er derfor viktig at alle som er bekymret for en ungdom, melder fra til barnevernet, sier barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse.

Antallet bekymringsmeldinger til barnevernet har gått ned siden smitteverntiltakene ble innført i Norge. Lindtveit Røse er redd det indikerer at en del barn og unge ikke får hjelpen de trenger.

– Kommunene må også være forberedt på at det kan komme en økning i antall saker når samfunnet gradvis åpner opp. Det er derfor viktig at hjelpeapparatet er forberedt til å møte dette, sier Lindtveit Røse.

