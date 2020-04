Kommunene er ikke rustet for oppheving av hytteforbudet, mener ordfører i Bykle

Regjeringens hytteforbud oppheves 20. april. Dette er for tidlig, mener ordfører Jon Rolf Næss (Ap) i Bykle kommune. Han er bekymret for antall besøkende.

Ordføreren mener at kombinasjonen av utstrakt bruk av hjemmekontor og oppheving av forbudet kan føre til at kommunene ikke vil tåle antallet hytteturister, skriver NRK.

– Det er jo fullt mulig å ha hjemmekontor på hytta, sier Næss.

Han påpeker at Bykle kommune redusert beredskapen som følge av lave besøkstall. Å øke beredskapen nå vil være vanskelig fordi helsepersonell og Røde Kors nå ikke er tilgjengelig.

– Om halvparten av dem som bruker å være her på en god påskedag, kommer i slutten av april og i begynnelsen av mai, får vi 10.000 mennesker her. Det er for mye for vår normale beredskap, som er ment for 1.000 mennesker, understreker Næss.

