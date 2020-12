Kommunene på Nord-Jæren med nye koronaregler

Ordførerne i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg vil på en felles pressekonferanse onsdag legge fram en ny forskrift for lokale smitteverntiltak.

Etter lokal smitteøkning i juleuka, tok beredskapsledelsen i Stavanger kommune grep tirsdag, og uttalte at de sammen med nabokommunene ville presentere den nye forskriften på en pressekonferanse når et politisk vedtak var klart onsdag ettermiddag.

– Jeg skjønner at mange nå er engstelige. En del har ikke fått den julehøytiden de hadde sett for seg. Alt tyder på at smittetallene vil fortsette å øke de neste dagene, og vi vet at det vil ta tid før vi ser den endringen vi ønsker. Smitten må slås ned, og det må skje fort, sier Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun på kommunens nettside.

Alle de fire ordførerne på Nord-Jæren vil delta: Nessa Nordtun, Stanley Wirak (Sandnes), Tom Hennig Sletthei (Sola) og Jarle Bø (Randaberg) vil delta i pressekonferansen.

– Alle ordførerne er enige om at en nå må stramme inn både med forskrift og anbefalinger for å hindre at smitten kommer ut av kontroll. Det vil derfor i løpet av onsdag komme ny felles forskrift i de fire kommunene, heter det i en felles uttalelse onsdag fra Sola og Randaberg.

