Kommuner i sorg etter tragisk campingvognbrann

Elever og ansatte ved tre skoler i Sandnes og Time er i sorg etter campingvognbrannen på Sokn i Rogaland der tre familiemedlemmer mistet livet.

Sønnen som omkom var elev ved Høyland ungdomsskole, skriver Stavanger Aftenblad.

Elevene bes møte til vanlig tid mandag morgen, og de vil bli godt ivaretatt, opplyser rektor Irene Ottøy Kristiansen. Skolens kriseteam møttes etter brannen lørdag. De hadde også et nytt møte søndag ettermiddag.

– Vi har også kontakt med kommunens krisestab, sier Kristiansen.

Moren til gutten jobbet ved Lye skule, og ifølge avisen mottok rektor Jone Siqveland beskjeden om kollegaens tragiske bortgang lørdag formiddag. Søndag etter møtet gikk det ut felles informasjon til alle foreldre ved skolen.

Storesøsteren i familien, som ikke var med på campingturen, er elev ved Gand videregående skole i Sandnes. Også her er rektor informert om dødsfallet og han opplyser at staben lagt en plan for å møte elevene mandag morgen.

– Det viktigste for meg er å ta vare på eleven som er rammet og elevgruppene rundt henne, sier Lars Tore Helgeland.

Lørdag ble det arrangert en minnestund på klubbhuset på Figgjo, hvor familien var fra, der prest og kriseteam var til stede. Mandag ettermiddag fra klokken 17 blir det også åpen kirke i Bogafjell kirke.

(©NTB)

