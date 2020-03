Kommuner nekter å fjerne karantene for søringer

Nordnorske kommuner trosser justisminister Monica Mælands (H) anmodning om å droppe stengte kommunegrenser og karantene for folk som kommer sørfra.

Flere kommuner har opprettet vakthold på kommunegrensen og innført automatisk karantene for folk som har reist sør for Dovre.

Statsråden har i flere dager bedt om at kommunene ikke må innføre sine egne, strenge reisebegrensninger som går lenger enn de nasjonale reglene.

Tromsø kommune var blant de første som iverksatte egne karanteneregler, og bare personer som utfører samfunnskritiske funksjoner har vært unntatt. Men Tromsø vil ikke etterkomme Mælands anmodning, melder NRK.

– Kommunen kommer ikke til å følge oppfordringen fra justisministeren om å forholde seg til de nasjonale retningslinjene, sier ordfører Gunnar Wilhelmsen.

Han begrunner reglene med at det hittil er lite spredning av koronavirus i nord. Dessuten mener han for at man må beskytte Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Heller ikke Alta har planer om å endre på karantenereglene. Kommuneoverlege Frode Øvrejord sier de holder på vedtaket til de eventuelt får påbud fra regjeringen om at det må oppheves.

