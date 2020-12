Kommuner oppfordrer studenter til å teste seg før de reiser hjem til jul

Helsemyndighetene mener kun studenter med symptomer trenger å teste seg før hjemreise til jul. Flere kommuner oppfordrer imidlertid alle til å teste seg.

Flere kommuner, deriblant Sandefjord og Ålesund, oppfordrer til testing, uavhengig av symptomer, skriver VG.

– Vi oppfordrer alle studenter som kommer hjem til jul, til å ta en koronatest raskt etter hjemkomst og så overholde karantenetiden til prøvesvaret er klart, skriver Frogn kommune.

Oslos helsebyråd Robert Steen (Ap) sier at slike oppfordringer ikke er i tråd med Folkehelseinstituttets retningslinjer om å teste friske personer for covid-19.

– Det sier seg selv at Oslo kommune ikke klarer å teste hele studentbefolkningen før de reiser hjem til jul, sier Steen, som samtidig advarer om såkalt falsk negativ test.

– En test bare viser et øyeblikksbilde. Du kan være smittet og bli syk etter at testen er tatt, inntil ti dager etter at du ble smittet, sier han.

I forrige uke ble det registrert 273 koronatilfeller blant folk i 20-årene, og aldersgruppen er fremdeles overrepresentert i smittetoppen.

