Konduktør på nattoget dømt for å ha befølt passasjer

En mann som jobbet som konduktør på nattoget mellom Oslo og Trondheim er dømt for å ha befølt en kvinnelig passasjer to ganger.

Mannen er i Sør-Trøndelag tingrett dømt til fengsel i 90 dager, skriver Adresseavisen.

Hendelsene mannen er dømt for skjedde i november i fjor. En kvinne i 20-årene reiste sammen med kjæresten sin. De hadde sitteplasser, men kvinnen følte seg dårlig og gikk for å finne seg vann i kafévogna midt på natta. Der møtte hun konduktøren, som tilbød henne å oppgradere til sovekupé.

Ifølge dommen ble konduktøren med kvinnen inn i sovekupeen og befølte henne der, til tross for tydelig beskjed fra kvinnen om at hun ikke ville dette. Kvinnen la seg etter hvert til å sove alene, men våknet igjen noen timer senere av at konduktøren igjen befølte henne.

Mannen nektet straffskyld i retten, men har i stor grad bekreftet det faktiske hendelsesforløpet.

NSBs pressesjef Åge-Christoffer Lundeby opplyser til Adresseavisen at NSB ser alvorlig på hendelsen og at mannen ikke lenger jobber som konduktør.

