Kongehuset har bred støtte fra norske kristne

Et stort flertall av kristne i Norge støtter monarkiet og kongehuset, viser en undersøkelse.

I en undersøkelse Dagen har gjennomført, kommer det fram at 84,3 prosent av menighetsaktive kristne støtter monarkiet. Bare 6,7 prosent svarer at de ønsker en annen styreform.

Undersøkelsen er laget i samarbeid med analysebyrået Nordic Navigation, Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) og støttet av Fritt Ord.

Kristne svarer nokså likt som resten av befolkningen. En undersøkelse NRK utførte i 2017, viste at 81 prosent støttet monarkiet og ville beholde kongehuset. I en undersøkelse TNS Gallup gjennomførte året før, kom det fram at monarkiet i Norge hadde støtte fra rundt to tredeler av de spurte.

Kongehusekspert i Se og Hør, Anders Johan Stavseng, sier til Dagen at en av kongehusets viktigste oppgaver er at de bryr seg om folk i tunge perioder.

– De skal være ledende og forbilder. Vi har en konge som har beina godt plantet på jorden og bryr seg om sitt folk, sier Stavseng.

Slik har det også vært under koronakrisen som har rammet Norge de siste månedene, mener han.

