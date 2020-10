Kongens livlege: Kong Harald blir på sykehus over helgen

På en pressekonferanse etter operasjonen av kong Haralds hjerteklaff sa hans livlege at det går bra med kongen og at han blir på sykehus over helgen.

Kongens livlege Bjørn Bendz fortalte at kong Harald nå ligger på intensivavdelingen til observasjon og at han blir liggende over helgen, som er vanlig rutine. – Han har det bra, sa Bendz. Legene vil følge med på kongens blodtrykk og hjerterytme, og sårene der kirurgene har gått inn i forbindelse med inngrepet. Bendz venter at kongen vil være i fin form allerede lørdag. – I morgen tidlig kommer han til å stå på beina og gå rundt, sa Bendz. Livlegen fortalte detaljrikt om hvordan legene gikk fram under inngrepet, og han benyttet anledningen til å takke sykepleiere og leger som bisto under operasjonen. Bendz sa at kongen vil forbli sykmeldt ut oktober. (©NTB)