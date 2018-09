Kongeparet fikk konsert i gave

Mandag kveld kunne kongeparet overvære en gratiskonsert utenfor Oscarshall på Bygdøy. Konserten var en gave i forbindelse gullbryllupet og åpen for alle.

Konserten fant sted utendørs utenfor lystslottet like ved Frognerkilen og værgudene spilte på kongelig lag og sørget for blå himmel og sol under konserten.

Det var Forsvarets stabsmusikkorps som inviterte til gratiskonserten som var en gave i forbindelse med feiringen av det populære kongeparets gullbryllup.

Store deler av konsertprogrammet var hentet fra korpsets nye innspilling «Tre Konger», som gjengir musikk fra store begivenheter under Norges tre konger etter 1905. Kongeparet ble også overrakt CD-platen.

På programmet sto ikke minst kongeparets egen bryllupsvals, som i sin tid ble skrevet av den norske valsekongen Reidar Thommessen og framført for første gang under bryllupsmiddagen på slottet i 1968.

Konserten var en gave til kong Harald og dronning Sonja fra Forsvarets stabsmusikkorps, som er Norges største profesjonelle blåseorkester.

