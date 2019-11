Konkurransetilsynet aksjonerte mot Freia-eier

Tirsdag gjennomførte Konkurransetilsynet uanmeldt kontroll hos Freia-eier Mondelez Norge. Også Lilleborg AS og Norgesgruppen har hatt besøk.

– Mondelez Norge AS har i en periode hatt dialog med Konkurransetilsynet. I dag har tilsynet vært hos oss for å få mer informasjon. Vi gir tilsynet den informasjonen de etterspør og samarbeider fullt ut i deres videre arbeid, skriver Jan Ottesen, pressetalsperson for Mondelez Norge, i en melding til Dagens Næringsliv.

Selskapet hadde i fjor en omsetning på 2,18 milliarder kroner, og fikk et årsresultat på 60 millioner, ifølge avisen.

Konkurransetilsynet har over tid jobbet med å kartlegge innkjøpsbetingelser i dagligvaremarkedet. Resultatene av kartleggingen skulle etter planen offentliggjøres 20. november, men på grunn av oppmerksomheten i saken blir pressekonferansen avholdt onsdag.

Også Norgesgruppen og Orkla-selskapet Lilleborg AS har sagt de samarbeider med Konkurransetilsynet i saken.

