Konkurransetilsynet gransker Norgesgruppens kjøp av eiendom der Coop leier

Konkurransetilsynet har satt i gang undersøkelser rundt Norgesgruppens kjøpt av en eiendom i Bergen hvor Coop leier lokaler til dagligvarehandel.

Etter at Norges største dagligvarekjede tok over eiendommen 1. mars, har Coop nok en gang blitt leietaker hos sin største konkurrent, skriver Nationen. Fra før leier Coop tre butikklokaler som eies av Norgesgruppen, og i tillegg ett som er 50 prosent eid av konkurrenten.

Coop setter det siste eiendomskjøpet, i Sædalen i Bergen, i sammenheng med konkurransesituasjonen i dagligvarebransjen, og framstiller kjøpet som et eksempel på «målrettet tilegnelse av butikklokaler for å styrke NGs markedsposisjon».

«NG vil uansett etter leieperiodens utløp sannsynligvis ikke forlenge avtalen, men i stedet utvide sitt allerede svært omfattende butikknettverk. Dette vil føre til at NGs stilling i dagligvaremarkedet forsterkes ytterligere, noe som vil kunne svekke Coops konkurransekraft», skriver juridisk direktør Knut Kjøsnes i Coop i en epost til Konkurransetilsynet.

Norgesgruppen har blant annet sikret seg rett til å leie når Coops leieperiode utløper eller når Coop eventuelt legger ned.

«Norgesgruppen bekrefter at det er sterk konkurranse mellom aktørene i dagligvaremarkedet, også hva gjelder tilegnelse av nye lokasjoner. Norgesgruppen opplever også at våre konkurrenter overtar leiekontrakter på butikker som Norgesgruppen har hatt i lang tid», skriver direktør Bård Gultvedt for næringspolitikk og myndighetskontakt i Norgesgruppen.

Konkurransetilsynet kan komme til å pålegge Norgesgruppen å melde inn flere opplysninger om kjøpet. Beate Milford Berrefjord i tilsynet understreker at det ikke er uproblematisk at en dagligvarekjede eier lokalene som leies av en konkurrent.

– Det er ikke uten betydning hvem som har kontroll på eiendommene, sier Berrefjord.

