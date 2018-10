Økonomer forventer nøytralt budsjett

Norsk økonomi går så bra at den ikke trenger drahjelp fra statsbudsjettet sier to økonomer, som tror på et nøytralt budsjett for neste år.

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken tror ikke det blir noen store overraskelser når finansminister Siv Jensen (Frp) presenterer regjeringens budsjettforslag mandag formiddag, skriver E24.

– Hvis de legger seg på en nøytral linje, så er det i samsvar med det Norges Bank har lagt til grunn. Det betyr at det ikke vil utgjøre noen forskjell for rentene, sier Hov. Han legger samtidig til at markedet ikke pleier å være veldig opptatt av statsbudsjettet, især når økonomien går bra.

– Vi gjør unna statsbudsjettet på to minutter. Vi ser på budsjettimpulsen. Det andre er detaljer vi kan ta etter hvert, mener han. Budsjettimpulsen sier noe om hvor mye eller lite statsbudsjettet bidrar til veksten i norsk økonomi, og et nøytralt budsjett har ikke som mål å øke veksten.

Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO, tror også budsjettet blir nøytralt eller sågar at det kan bidra til å dempe veksten.

– Det er riktig å holde igjen på pengebruken når det går bra med norsk økonomi, sier han og peker på at regjeringen har begrenset spillerom.

– Det som vil overraske meg er om det dukker opp store og kostnadskrevende satsinger på enkeltområder, sier han.

