Kontantstøttebruken nær halvert i Oslo siden 2015

Bruken av kontantstøtten er nesten halvert siden 2015, viser nye tall fra Nav. Det er tall som gleder byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Mens 2.483 barnefamilier mottok kontantstøtte ved utgangen av 2015, var antallet redusert til 1.384 per 31. desember 2020.

Nedgangen på 1.099 familier, eller 44,3 prosent, synes byrådslederen i Oslo er hyggelig lesning.

– Selv om jeg helst skulle sett at hele kontantstøtten var fjernet, gleder jeg meg over at det aldri før har vært så få som har fått kontantstøtte i Oslo. Samtidig har vi aldri hatt flere barn i barnehage, sier Johansen (Ap).

De nye Nav-tallene viser at det fortsatt er store forskjeller mellom bydelene.

Lavest andel med kontantstøtte er det i Vestre Aker og Nordre Aker, med henholdsvis 6,0 og 7,6 prosent, mens den høyeste andelen er i Stovner med 43,8 prosent og Søndre Nordstrand med 37,8 prosent.

Siden innføringen av kontantstøtte i 1998 har det i Oslo blitt utbetalt over 6 milliarder kroner i støtte.

(©NTB)

Reklame Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk