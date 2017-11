Kontrakt for nytt regjeringskvartal undertegnet

Statsbygg og arkitektsammenslutningen Team Urbis undertegnet onsdag prosjekteringskontrakten for nytt regjeringskvartal.

Det skjedde dagen etter at det ble klart at Team G8+, som kom på andreplass i arkitektkonkurransen, besluttet at de ikke ville kreve at prosjektet midlertidig ble stanset.

– Dette er en viktig milepæl og peker ut en tydelig vei videre i utviklingen av nytt regjeringskvartal. Vi gleder oss nå til å ta fatt på skisseprosjektet og etter hvert forprosjektet, sier Statsbyggs administrerende direktør Harald Nikolaisen.

Team Urbis vant arkitektkonkurransen om å utforme det nye regjeringskvartalet og består av tolv firmaer. Ifølge Statsbygg er det ventet at Stortinget kan behandle byggestart og kostnadsramme i 2019 og at det kan bli byggestart i 2020.

Team G8+ uttalte tirsdag at de vurderer erstatningssøksmål etter konkurransen. De mener vinnerteamet hadde en konkurransefordel. G8+ kunne ha krevd at prosjektet ble midlertidig stanset mens striden ble avklart, men droppet det ettersom de fryktet de selv kunne bli holdt erstatningsansvarlig for en forsinkelse av regjeringskvartalet.

Arkitektkontoret står imidlertid fast ved at de mener konkurransen har vært i strid med de grunnleggende kravene til likebehandling og forutsigbarhet, og vurderer erstatningssøksmål og å forelegge saken for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

