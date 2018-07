Kontroll over brann i Sirdal etter regnværet

Flere timer med kraftig nedbør lørdag kveld, bidro til at skogbrannen i Sirdal er under kontroll søndag.

– Regnet var kjærkomment og hjalp oss veldig, sier vaktleder John Helle i Rogaland brann og redning til Stavanger Aftenblad søndag klokken 10.

– Det så ganske håpløst ut der oppe helt til regnet kom. Men regnet gjorde landskapet bløtt i overflaten, så da dempet brannen seg. Nå er brannen tilnærmet slukket. I dag har vi mobilisert igjen, og har to helikoptere i sving for å forhåpentligvis knekke denne brannen en gang for alle, sier han.

Søndag formiddag har brannmannskapene kontroll over brannen, som blusset opp igjen tidligere i helgen. Planen er å prøve å jobbe ned i dybden i marken for å ta brannen ved roten.

– Vi ser lysere på det nå, men det har vi jo gjort flere ganger. Vi får håpe de klarer å ta alt i dag, sier vaktlederen.

Lørdag kveld sto det igjen tre helikoptre som var klare til ny innsats på søndagen. I tillegg har folk fra Sivilforsvaret overnattet for å være i området og kunne bistå. Også lokale bønder er klare til å trå til hvis det trengs.

(©NTB)

Mest sett siste uken