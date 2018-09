Åtte personer måtte evakuere da det begynte å brenne i et lagerbygg i industriområdet Risavika på Sola i Rogaland like over midnatt.

– Det meldes om røyk og åpne flammer, men skal ikke være fare for spredning. Brannvesenet i gang med slukking, skrev politiet i Sørvest på Twitter etter at de mottok melding klokka 1.04 natt til fredag.

En drøy time senere hadde brannvesenet kontroll og jobbet med etterslukking.

– Evakueringen er opphevet og situasjonen for beboerne i området normalisert. Det er ikke meldt om personskade. Brannårsak ukjent.

Det ble først meldt om 30 evakuerte, men tallet ble nedjustert til åtte.

