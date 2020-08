Kontrollkomiteens saksordfører: – En knallhard dom

Saksordfører Eva Kristin Hansen (Ap) i Stortingets kontrollkomité reagerer kraftig på at manglende kompetanse har ført til feil praktisering i trygdesaker.

Tirsdag konkluderte granskingsutvalget at det har vært feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i annet EØS-land.

– Det er en knallhard dom over departementet, Nav og mange instanser, men det går veldig langs det sporet som kom fram da Stortinget hadde sin høring, sier Hansen til NTB.

Hun bet seg særlig merke i at det ikke var noe system for å fange opp feilpraktiseringen, og at skandalen kunne vært unngått.

– Det har vært for lite kompetanse i systemet. Når vi behandler saker i Stortinget, tar vi utgangspunkt i at forarbeidene er riktige. Her må vi gjøre en solid jobb så vi er sikre på at ting blir gjort riktig. Vi må stille regjeringa ansvarlig for å gi oss korrekt informasjon, og det må vi i Stortinget forvente, sier Ap-politikeren.

Hansen mener også det er naturlig at rapporten oversendes Stortinget, slik at nasjonalforsamlingen kan få ta del i oppryddingen. Men først og fremst tenker hun på dem som er rammet.

– Jeg synes det er veldig tragisk for dem som er rammet og som ikke får klarhet i saken. Saken har rammet så bredt, så det er skandale. Det må ryddes opp, og de må få oppreisning, sier hun.

(©NTB)