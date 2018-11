Kopseng i retten tiltalt for nye voldtekter

Voldtektsdømte Julio Kopseng (41) må neste uke stille i Oslo tingrett tiltalt for voldtekter mot ytterligere to kvinner.

Saken mot Kopseng skulle egentlig ha startet i vår, men ble utsatt på ubestemt tid etter at hans forsvarer Sigurd Klomsæt ble sykmeldt etter en voldshendelse.

Det var VG som først omtalte at saken nå skal opp for retten.

I den nye tiltalen er Kopseng tiltalt for nye voldtekter mot to kvinner. En av kvinnene skal ha blitt utsatt for flere overgrep i perioden fra våren til høsten 2006. Den andre kvinnen skal ha blitt dopet ned og voldtatt ved ett tilfelle i 2012.

Kopseng er dømt for grove seksuelle overgrep mot til sammen 19 kvinner og ble våren 2016 dømt til lovens strengeste straff, 21 års forvaring med 10 års minstetid – noe som kan bety at han blir sittende i fengsel livet ut.

Statsadvokaten gikk inn for såkalt prosessøkonomisk påtaleunnlatelse av de nye forholdene. Det innebærer at skyld blir konstatert uten at saken behandles i retten. Kopseng har imidlertid nektet straffskyld og ville ikke godta en påtaleunnlatelse. Derfor må saken behandles i retten.

