Korona: Fransk studie slakter hurtigtestene Norge har kjøpt

En fransk studie viser at hurtigtestene som Norge nå tester ut, har lavere treffsikkerhet enn hva produsentene selv har oppgitt.

Produsentene av testen, Abbot og Roche, oppgir at testene har en treffsikkerhet på mellom 85 og 95 prosent. men ifølge den franske studien er ikke treffsikkerhet på mer enn mellom 50 og 60 prosent, skriver NRK.

I Danmark mener et ekspertpanel at slike tester ikke bør brukes til smittesporing – og landet har gått vekk fra å bruke hurtigtester som eneste dokumentasjon på at man er ikke er koronasmittet. Danskene baserer seg i stor grad på den franske studien.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier testen er godt egnet til å fange opp personer som er reelt syke, men understreker at de ikke har nøyaktige tall før utprøvingsprosjektet med de nye hurtigtestene er klare om to og en halv uke.

2. november startet et forsøk med hurtigtester i Oslo. 4.000 hurtigtester skal gjennomføres, blant annet for å finne ut om hurtigtester er like pålitelige som laboratorietestene. Helsedirektoratet mener at dersom hurtigtestene viser seg å være pålitelige, kan man raskt få svar på hvem som er smittet og sette i gang smittesporing og smitteverntiltak.

Norge har kjøpt inn hurtigtester for 280 millioner kroner.

(©NTB)

