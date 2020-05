Korona gir høyere skolefravær i Oslo øst

Færre elever på østkanten i Oslo er tilbake etter at barneskolene åpnet for to uker siden. Her fra da statsminister Erna Solberg (H) og kunnskapsminister Guri Melby (V) besøkte klasse 2B og lærer Figen Demirci på Ellingsrudåsen skole i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)