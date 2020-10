Korona-ordning for frilansere forlenges

Opprinnelig skulle ordningen med koronakompensasjon til frilansere og selvstendig næringsdrivende opphøre fra 1. november. Nå blir den forlenget ut året.

Det opplyser Kjartan Alexander Lunde, leder for Rogaland Venstre, til Stavanger Aftenblad.

Han forteller at regjeringspartiene og Fremskrittspartiet har forhandlet seg fram til dette.

Så sent som onsdag markerte kulturorganisasjoner her i landet at det «brenner et rødt lys» for Kultur-Norge på grunn av koronarestriksjoner. Det ble illustrert ved å lyssette over 100 kulturbygg og monumenter i rødt.

