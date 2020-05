Koronaavfall lå åpent på sykehjem i Bærum

Avviksmeldinger fra Vallerhjemmet, et av Norges hardest rammede sykehjem, viser at avfall lå åpent i stuen etter at den første pasienten var smittet.

«Ingen søppel ble kastet på de aktuelle smitterommene. Svart søppelpose med covid-19-avfall lå helt åpent (var ikke knyttet eller lukket) i stua med gule frakker, munnbind og avfall fra de aktuelle smitterommene», heter det i avviksmeldingen som Aftenposten har fått innsyn i. Meldingen ble signert 28 mars. To dager senere kom en ny avviksmelding om en koronasmittet person som lå i senga tildekket av urin. «Undertegnede observerer at det er forurenset avfall og brukte håndkle på gulvet/pasientrommet», heter det i avviksmeldingen. Der kommer det også fram at blant annet injeksjonsutstyr og brukte sprøyter og nåler lå åpent på andre bord i rommet. Kommunaldirektør Kristin Nilsen for velferd i Bærum kommune sier til Aftenposten at avvikene framstår som veldig alvorlige. – Vi må undersøke hva som skjedde rundt avvikene og hvordan de ble fulgt opp. Gjennomgangen av hva som har skjedd på Vallerhjemmet, som har ført til så mange dødsfall og smittede, er det viktigste vi gjør i kommunen nå, sier Nilsen og oppfordrer fylkesmannen til at det gjennomføres tilsyn. Tolv koronasmittede personer har dødd under eller etter opphold på Vallerhjemmet. Elleve beboere og 34 ansatte er smittet. (©NTB)

