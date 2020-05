Koronafaste nordmenn hjem fra Argentina

Om lag 70 nordmenn eller personer med oppholdstillatelse i Norge er fløyet fra Argentina etter at Utenriksdepartementet kom over et ledig charterfly.

Et Boeing-fly fra tsjekkiske Smartwing landet fredag morgen på Gardermoen etter en 19 timer lang reise fra Argentina. Om bord var det 150 mennesker fra de nordiske landene, blant demt 70 personer som skulle til Norge, hvorav 41 nordmenn, skriver VG. De reisende hadde sittet fast i Argentina etter at landets myndigheter i forrige uke, forbød alle kommersielle flyginger fram til 1. september. Noen hadde fått kansellert returen sin, andre hadde sittet i streng karantene helt siden 20. mars da Argentinas regjering innførte portforbud. Flyreisen kom i stand etter at norske myndigheter fikk tilgang til et charterfly som sto parkert i nabolandet Uruguay etter å ha fraktet personer på oppdrag for selskapet Aker BioMarine. – Vi fikk plutselig tilgang til dette charterflyet i Uruguay forrige uke, sier Norges ambassadør til Argentina, Lars Vaagen til VG. Han tilføyer at flytillatelsen ikke kom på plass før mandag. (©NTB)