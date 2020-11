Koronafriske asylsøkere sendes til høyfjellshotell

19 asylsøkere fra asylmottaket på Vinstra, som er rammet av et større koronautbrudd, blir søndag sendt til Wadahl høyfjellshotell på Gålå.

Alle 19 har avlagt negativ koronatest etter utbruddet lørdag, der 43 personer fikk påvist smitte, skriver NRK.

Kommunen venter fortsatt på 50 prøvesvar fra asylmottaket, opplyser ordfører i Nord-Fron Rune Støstad.

Flere av beboerne på Vinstra har den siste tiden tatt kontakt med organisasjonen Mennesker i Limbo som bistår langtidsboende flyktninger. Styremedlem Trude Hellesø frykter situasjonen kan eskalere.

– Vi har lenge vært bekymret for situasjonen ved asylmottakene, sier hun og viser til at flere personer gjerne deler et lite rom og kjøkken.

Smitten på Vinstra har trolig kommet fra et annet asylmottak fordi asylsøkere ofte flyttes på. Nå krever leder av kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, Karin Andersen (SV), at denne praksisen opphører umiddelbart.

– Regjeringen har presset på for å legge ned mottak og flytte folk. Det kan øke smittefaren veldig, sier hun.

