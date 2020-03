Koronahopp for Høyre på ny meningsmåling

Statsminister Erna Solbergs parti Høyre går fram hele 5 prosentpoeng til 24,9 prosent på NRK og Aftenpostens aprilmåling. Tilliten til Solberg stiger også.

Etter en marsmåling som var Høyres dårligste siden november 2009, ser det nå ut til at koronakrisen har gitt statsministerens, finansminister Jan Tore Sanners og helseminister Bent Høies parti vind i seilene.

På meningsmålingen gjennomført av Norstat for Aftenposten og NRK, er Høyre jevnstore med Arbeiderpartiet, som så vidt holder de blå bak seg med en oppslutning på 25,7 prosent (+2).

Norstat har også gjennomført en statsministermåling for kanalen. Målingen bekrefter at velgerne nå først og fremst vender seg til regjeringssjefen. 55 prosent svarer at de mener Erna Solberg er best egnet til å være statsminister i Norge, mens 28 prosent svarer Ap-leder Jonas Gahr Støre, og 17 prosent svarer «vet ikke»

Solberg går fram hele 12 prosentpoeng på statsministermålingen.

For de øvrige partiene er oppslutningen som følger: Frp 12,0 (-1,2), Venstre 3,6 (+0,9), KrF 2,8 (-1,3), MDG 3,3 (-1,6), Sp 15,3 (-1,1), SV 7,2 (-1,2) og Rødt 3,7 (-0,9).

(©NTB)