Koronakrøll i Jensen-rettssaken – publikum kastet ut

Publikum ble tirsdag utestengt fra å følge Jensen/Cappelen-rettssaken på grunn av smittevern. – Uhjemlet, mener forsvarer John Christian Elden.

Uklarhet rundt smittevernreglene har ført til flere avbrytelser og forsinkelser under prosedyrene i ankerettssaken i Borgarting lagmannsrett tirsdag.

Det er innført strenge tiltak for å hindre spredning av koronavirus, og maks fem publikummere har i utgangspunktet fått lov til å følge saken i tillegg til pressen. De har ikke fått lov til å slippe inn i selve rettssalen, men har sittet i et annet rom med god avstand mellom seg og fulgt med via videooverføring.

Bare pressefolk

Men da aktørene kom tilbake etter lunsj tirsdag, hadde imidlertid førstelagmann Marianne Vollan i Borgarting lagmannsrett besluttet å stenge dette publikumsrommet.

– Den dømmende rett har vært i kontakt førstelagmannen og lagt fram vårt syn. Til tross for vårt syn, har ledelsen i lagmannsretten besluttet at ordinært publikum ikke har adgang til overføringsrommet. Det er kun adgang for pressefolk å følge rettssaken, sa lagdommer Halvard Leirvik etter å ha utsatt rettssaken i en halvtime for å vurdere spørsmålet.

– Riktig og forsvarlig

Det fikk Eirik Jensens forsvarer, advokat John Christian Elden, til å reagere. Han ville ha det protokollført at han mener beslutningen er uhjemlet, og ba retten om å finne en bedre løsning innen saken skal fortsette onsdag.

– Førstelagmann har ikke kompetanse til å avgjøre dette, sa Elden.

Han påpekte blant annet at det er tatt høyde for at inntil ti personer kan følge saken fra benkene hvor pressen sitter, men at bare tre av plassene er blitt brukt tirsdag.

– Vi mener det er riktig og forsvarlig å fortsette så lenge pressen har adgang og ivaretar hensynet til offentlighet, sa lagdommer Halvard Leirvik, som vedgikk at retten har havnet i et dilemma.

Den andre ankerunden i Borgarting lagmannsrett mot tidligere politimann Eirik Jensen og hasjsmugler Gjermund Cappelen er inne i sin siste uke.

(©NTB)