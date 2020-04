Koronaloven forlenget med én måned

Koronaloven er forlenget til 27. mai. Det vedtok Stortinget fredag.

Forskrifter gitt med hjemmel i loven, gjelder til samme dato.

Flertallet på Stortinget er enige med regjeringen i at det fortsatt er behov for loven, men uttrykker at loven må brukes med stor forsiktighet framover, og at det ikke vil støtte en eventuell forlengelse utover 27. mai, opplyser Justis- og beredskapsdepartementet.

I løpet av denne måneden skal regjeringen fremme nye lovforslag for tiltakene i forskriftene som skal ha varighet utover 27. mai.

(©NTB)