Den antatt mer smittsomme koronamutasjonen som er oppdaget i Storbritannia, er påvist hos to personer i kommunene Kinn og Oslo, ifølge kommuneoverlegen i Kinn.

NRK meldte først at de to smittede oppholdt seg i to ulike kommuner. Folkehelseinstituttet (FHI) har av personvernhensyn ikke villet opplyse hvilke kommune de to smittede oppholder seg i.

Personene oppholder seg i Oslo og i Kinn kommune, opplyser kommuneoverlege i Kinn, Jan Helge Dale, til VG søndag kveld.

NTB har vært i kontakt med helseetaten i Oslo søndag, men har foreløpig ikke fått bekreftet opplysningene.

FHI bekreftet søndag at varianten er oppdaget i Norge for første gang.

