Koronasmitte i fengsel i Kongsvinger – 44 innsatte i karantene

44 innsatte er satt i ti dagers karantene etter at en innsatt i et fengsel i Kongsvinger har fått påvist koronasmitte. Fem ansatte er også satt i karantene.

– Ved Kriminalomsorgen Innlandets lokasjon på Vardåsen i Kongsvinger ble det fredag 9. oktober påvist smitte hos en innsatt, skriver Kriminalomsorgen i en pressemelding lørdag.

– Den innsatte ble satt i karantene umiddelbart etter konsultasjon hos legen ved fengselet, og det ble utført testing av den innsatte. Testsvaret forelå fredag, og dette var positivt på covid-19, heter det.

Den innsatte har milde symptomer.

Tiltak iverksatt

44 innsatte er satt i karantene fram til 18. oktober. Også ansatte som har vært i nær kontakt med den innsatte, er satt i karantene.

– Per nå er dette fem ansatte, heter det i pressemeldingen.

Kriminalomsorgen Innlandet har iverksatt en rekke tiltak for å redusere risikoen for ytterligere smitte, og i samarbeid med helsevesenet er det igangsatt smittesporing. Ledelsen har satt stab for å ivareta ledelse av tiltak og ha oversikt over situasjonen.

Oslo fengsel og Ila fengsel

Også tidligere er det blitt påvist koronasmitte i norske fengsler.

I september fikk en ansatt ved Oslo fengsel påvist koronasmitte. Som følge av dette ble 18 innsatte og seks ansatte satt i karantene.

I august testet en ansatt ved Ila fengsel i Bærum positivt på koronaviruset. Totalt tre ansatte og elleve innsatte ble satt i karantene etter den positive prøven.