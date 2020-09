Koronasmitten nesten doblet

Antall smittetilfeller i Norge nesten doblet seg til 728 i forrige uke. De lokale utbruddene i Bergen og i Fredrikstad og Sarpsborg ligger bak.

Det er registrert 20,6 smittede per 100.000 innbyggere i uke 35 og 36 samlet, skriver FHI i sin nye ukesrapport.

Dermed er smitten i Norge på rødt nivå.

Antall registrerte smittetilfeller steg til 728 i uke 36. Det er nesten en dobling fra normalen i ukene 32–35. I disse ukene har antall smittetilfeller variert fra 357 til 377.

Det er i stor grad de lokale utbruddene i Bergen og i Fredrikstad og Sarpsborg som ligger bak.

FHIs samlede vurdering er likevel at smittespredningen fortsatt er på et «relativt lavt nivå generelt i befolkningen på nasjonalt nivå».

FHI påpeker også at det ikke er sett noen stigning i sykehusinnleggelser eller dødsfall.

«En forklaring er at smitten de siste ukene primært har forekommet hos yngre personer med lav risiko for alvorlig forløp», skriver FHI i ukesrapporten. «Samtidig bidrar den utstrakte testingen og smittesporingen trolig til at vi oppdager flere tilfeller med et mildt forløp.»

Alt i alt anslår FHI at 1,2 prosent av befolkningen i Norge nå har vært smittet av koronaviruset.