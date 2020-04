Koronasmittet beboer døde på omsorgssenter i Kristiansand

En beboer på Stener Heyerdahl omsorgssenter i Kristiansand døde søndag ettermiddag. Beboeren var smittet av koronaviruset.

Det opplyser Kristiansand kommune i en pressemelding.

Kommunen vil ikke si noe om den eldre beboerens generelle helsetilstand forut for koronasmitten, annet enn at det er andre forhold som gjorde at beboeren bodde på sykehjem.

Med dette er i alt fire personer med koronasmitte døde i Kristiansand. Alle fire har vært beboere på sykehjem.

(©NTB)