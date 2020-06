Koronasmittet beboer døde på sykehjem i Oslo

En koronasmittet beboer ved Paulus sykehjem i Oslo døde torsdag 18. juni. Det er ikke flere beboere på sykehjemmet som er syke med covid-19.

Det opplyser Oslo kommune i en pressemelding fredag.

Furusethjemmet er per fredag det eneste sykehjemmet i Oslo med covid-19-syke beboere. Her er det nå innført et midlertidig besøksforbud til og med mandag.

Ifølge kommunen har en medarbeider på dette sykehjemmet testet positivt det siste døgnet, og det er nå fire beboere og fem medarbeidere som er smittet av koronaviruset.

– Det er fortsatt smitte i samfunnet, og våre medarbeidere utsettes for smitterisiko på tross av at de fleste lever svært begrensede liv for ikke å bli smittet. De siste ukene har vi oppdaget smitte hos 20 medarbeidere fordelt på tolv sykehjem. I samme periode har fem beboere på to sykehjem blitt smittet, sier etatsdirektør Helge Jagmann i Sykehjemsetaten.

– Det viser viktighetene av å teste alle med indikasjoner på smitte. Samtidig er vi bekymret for at medarbeidere har så små symptomer at de ikke merker det selv, og dermed ikke fanges opp av testkriteriene, sier Jagmann.

(©NTB)