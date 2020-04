Koronasmittet beboer ved eldresenter i Kristiansand døde

En koronasmittet beboer ved omsorgssenteret Stener Heyerdahl i Kristiansand døde tirsdag.

Dødsfallet var ventet, ifølge kommuneoverlege Dagfinn Haarr.

– Vedkommende var en av de pasientene som fikk påvist koronasmitte rundt 26. mars. Alle tilfellene på det aktuelle omsorgssenteret henger sammen, og de testet positivt i tiden fra 26.–30. mars, sier Haarr.

Han påpeker at det ikke er påvist smittespredning eller ny smitte på institusjonen etter at strengere smitteverntiltak er satt i verk.

Kommunen gir ikke øvrige opplysninger om beboerens generelle helsetilstand forut for koronasmitten annet enn at det er andre forhold som gjorde at beboeren hadde opphold på sykehjem.

Fem smittede personer er nå døde i Kristiansand. Alle har vært beboere på sykehjem.

Sykehjemmene i Kristiansand har vært stengt for besøkende siden 13. mars.

