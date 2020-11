Koronasvar på 15 minutter – nå starter utprøving av hurtigtester i Oslo

Når utprøving av hurtigtester for koronavirus starter opp på Aker teststasjon i Oslo mandag, får du prøvesvarene etter 15-20 minutter.

– Testene tas på samme måte som en ordinær test, det vil si i nese og svelg, sier, assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NTB.

I stedet for at prøvepinnene sendes til laboratorium for analyse, dyppes de ned i et reagensrør og blir analysert på teststasjonen.

– Det vil ta rundt 15 til 20 minutter før man får et svar, sier Nakstad.

4.000 hurtigtester skal gjennomføres, blant annet for å finne ut om hurtigtester er like pålitelige som laboratorietestene.

Nakstad forteller at dersom man er smittet, altså leverer en positiv prøve, vil prøvesvaret være omtrent 100 prosent sikkert med hurtigtestene.

– Så er spørsmålet hvor mange av de syke fanger den opp. I de ordinære testene ligger det nok på rundt 90 prosent. På hurtigtestene vil det trolig ligge litt under, men vi er ikke helt sikre. Dette skal vi nå kartlegge, sier Nakstad.

Han forteller at alle som kommer til testsenteret på Aker, vil bli tilbudt hurtigtest i tillegg. Utprøvingen, som er i regi av Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Oslo kommune, skal vare i rundt to, tre uker.

Helsedirektoratet opplyser at dersom hurtigtestene viser seg å være pålitelige, kan de bli viktige for å få bedre kontroll på pandemien. Da kan man raskt få svar på hvem som er smittet og sette i gang smittesporing og smitteverntiltak.

