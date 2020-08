Koronatester borte i posten

Testene til mellom 40 og 50 personer i Alta ikke har kommet fram til UNN i Tromsø for testing. Testene ble sendt i posten mandag.

Normalt skulle testene ha vært framme hos Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø tirsdag ettermiddag, skriver Altaposten.

Kommunen jobber nå med å komme i kontakt med alle som er berørt for å få tatt nye tester.

– Når vi sender prøven fra Alta, pleier de å komme fram samme dagen, sier kommuneoverlege Peder Halvorsen til avisen.

Ifølge NRK gjelder det tester for mellom 40 og 50 personer. Halvorsen opplyser at hendelsen kan få konsekvenser for arbeidet med smittesporing.

– Vi forsinkes i smittesporing hvis det skulle vise seg at noen av disse er smittet, sier han.

(©NTB)