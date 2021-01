Koronaundersøkelse: Vi holder mer avstand

Tallet på personer som har hatt mange nærkontakter den siste uka, har falt. – Alle i Norge tar et ansvar for smittesituasjonen, sier helsedirektøren.

Utviklingen kommer fra i Helsedirektoratets ukentlige befolkningsundersøkelse, som er utført av Mindshare.

I undersøkelsen oppgir 68 prosent å ha hatt én til fem nærkontakter i løpet av den siste uka. Det er en oppgang fra 45 prosent uka før. Tallet for den siste uka er den høyeste andelen som er målt siden spørsmålet ble stilt første gang i starten av september i fjor.

– Tallene viser at vi alle i Norge tar et ansvar for smittesituasjonen. Vi holder avstand og har færre nærkontakter, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Samtidig har andelen med 6–20 nærkontakter gått drastisk ned, fra 48 til 19 prosent. Det er den laveste andelen som er målt.

94 prosent oppgir at de følger råd og retningslinjer fra myndighetene. Dette tallet har vært stabilt over lang tid. Blant de yngste i undersøkelsen, i alderen 16–24 år, er tallet 86 prosent.

